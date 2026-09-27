Zur Frage, ob Konsequenzen aus dem heissen Sommer 2026 eingeflossen seien, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin Anfang September bei der Präsentation der Vorlage, Anpassungen oder Ausweitungen nach der Vernehmlassung seien nicht ausgeschlossen. Die Vorlage zur AP2030+ ist noch bis zum 8. Dezember in der Vernehmlassung. Ab dem kommenden Jahr soll das Parlament darüber entscheiden können.