Das sind deutlich mehr als die Befürworter: 7 Prozent finden den Auftritt kurz vor den Zwischenwahlen in den USA «voll und ganz angemessen», weitere 11 Prozent «eher angemessen». Allerdings sagen auch 25 Prozent der Befragten, dass sie keine Meinung haben, oder sich nicht äussern wollen. Am 26. Oktober wurden 2.725 Erwachsende ab 18 Jahren dazu befragt. Die Ergebnisse sind laut YouGov repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.