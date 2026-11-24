Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Entlastung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie höhere Vergütungsobergrenzen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Die Anträge stehen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Ahlsell zu 45,50 Franken je Aktie. Die Umsetzung ist an den Vollzug des Angebots geknüpft.