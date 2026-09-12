Das italienische BIP stieg im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und im zweiten Quartal um 0,2 Prozent. Das bereits durch die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte angelegte Wachstum lag Ende Juni bei 0,8 Prozent. Selbst bei einer Stagnation in den beiden verbleibenden Quartalen würde die Wirtschaftsleistung damit im Gesamtjahr um 0,8 Prozent über dem Vorjahreswert liegen.