Begründet wird das damit, dass es mit stabileren Mehrheitsverhältnissen nicht mehr so häufig wie früher zu Regierungswechseln kommen soll. Das Wahlgesetz wird «Stabilicum» oder von manchen «Melonellum» genannt, weil es - so die Kritik - auf den Machterhalt der Regierungschefin zugeschnitten sei. Meloni hält sich mit der gleichbleibenden Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien fast vier Jahre, länger als jeder anderer Regierungschef.