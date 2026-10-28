Absatzrückgang im dritten Quartal

In den drei Monaten bis Ende September hatte Mercedes vor allem wegen der schlechteren Geschäfte in China erneut weniger Autos verkauft. In dem stark umkämpften Markt ging der Absatz um fast ein Drittel (31 Prozent) zurück. Insgesamt lag der Absatz lag bei 407.200 Pkw, was einem Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Ausserhalb Chinas legte der Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal um ein Prozent zu.