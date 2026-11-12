Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte dem Intranet-Beitrag zufolge, da man trotz zahlreicher intensiver Gespräche derzeit noch keinen Lösungskorridor erkennen und mit den heutigen Kostenstrukturen nicht in Deutschland investieren könne, habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen in Deutschland teilweise bis zu fünfmal höher als an Standorten in Osteuropa. In der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich hoch.
Schiebe hatte bereits vor ein paar Wochen die Schliessung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten nicht reduziert werden. Dabei wären dann ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk betroffen. Bei Aufbauwerken handelt es sich um Werke, in denen die Autos zusammengebaut werden. In Deutschland hat Mercedes-Benz diese Werke neben Sindelfingen noch im badischen Rastatt und in Bremen. Bei Powertrainwerken handelt es sich um Werke, in denen Komponenten für das Auto hergestellt werden. Diese gibt es in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Sachsen) sowie Kölleda und Arnstadt (Thüringen).
Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen./ols/DP/he
(AWP)