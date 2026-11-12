(awp international) - Der gute Lauf des Pharma- und Technologiekonzerns Merck KGaA geht weiter: Die Darmstädter schnitten abermals in einem Quartal besser ab als gedacht und hoben erneut ihre Ziele für 2026 an - somit das dritte Mal in Folge. «Unsere gesteigerte Prognose für das Gesamtjahr spiegelt unsere Zuversicht wider, dass Merck 2026 weiterhin solide Ergebnisse erzielen wird», sagte Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Donnerstag zur Zahlenvorlage. Die Aktie legte auf die Nachrichten hin im frühen Handel als einer der Dax -Favoriten um 2,3 Prozent zu.