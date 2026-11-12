Mercks Pharmasparte kam dagegen kaum vom Fleck. Zuwächsen bei Arzneien gegen seltene Erkrankungen standen Einbussen bei wichtigen Umsatzbringern wie dem Krebsmedikament Bavencio und dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f gegenüber. Der Erlös mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad sank gar um rund ein Viertel. Die Konkurrenz durch Nachahmer für das Medikament auf dem US-Markt beschleunige sich, sagte die Finanzvorständin. Bald sei mit dem Markteintritt eines weiteren Wettbewerbers zu rechnen. Merck geht davon aus, dass mit Mavenclad in den USA ab diesem Monat keine Umsätze mehr erzielt werden. Zuvor war dies bereits für August angenommen worden.