«Genau da verläuft der tiefe Riss zwischen Ihnen und uns - der tiefe Riss in der Aussenpolitik, der tiefe Riss in der Europapolitik und auch der tiefe Riss in der Gesellschaftspolitik und in der Friedenspolitik», sagte Merz. «Wir werden auch in Zukunft unsere Freiheit verteidigen.» Dass dies notwendig sei, habe Deutschland spätestens bei dem Drohnenangriff am Leipziger Flughafen am 4. August «in einer ganz neuen Dimension» lernen müssen./sk/DP/jha