Deutschland sei aber so eng mit dem Schicksal des europäischen Kontinents verbunden, dass man die äussere Sicherheit nicht von der Debatte zu Hause trennen könne. «Deshalb versuche ich meine Freunde, meine politische Partei, die Fraktion davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, viel wichtiger als einige der innenpolitischen Debatten, die wir haben», sagte Merz im Hinblick auf die Gefahr durch Russland.