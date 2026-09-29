Merz sagte zu den EU-Beratungen, es werde auch über sehr konkrete Hilfen für den ukrainischen Haushalt beraten und die Verbesserung der Luftverteidigung. «Das ist zurzeit eine der grössten Herausforderungen, vor denen die Ukraine steht», sagte Merz. Er bemühe sich in persönlichen Gesprächen mit Reihe von Staats- und Regierungschefs auf der Welt, Nachschub für die Luftverteidigung in der Ukraine zu ermöglichen.