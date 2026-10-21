Merz sagte weiter, der Kern der Rentenreform sei die geplante Einführung einer Kapitalrente. Auch dies gehört wie eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren zu Vorschlägen einer von der Regierung eingesetzten Kommission. Mit den Erträgen der neuen Kapitalrente soll ab 2040 das Rentenniveau steigen.