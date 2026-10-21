Deutsche Regierung will «Wachstumsagenda» vorschlagen

Die deutsche Bundesregierung habe den USA für das Treffen eine «Wachstumsagenda» vorgeschlagen, sagte Merz. Man wolle gemeinsam Bürokratie abbauen, die nötigen Strukturreform vorantreiben und Investitionen fördern. «Das sind die Vorbedingungen für neues Wachstum und Wohlstand, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit.»