Merz will Zukunftsmut

«Wir müssen auch für mehr Gerechtigkeit sorgen», sagte Merz. Ziel sei Generationengerechtigkeit. «Unser Anspruch muss sein, dass sich normale Menschen in unserem Land wieder ein normales Leben leisten können.» Deutschland sei in seinem Reformprozess noch lange nicht am Ziel. Reformen brauchten Zeit, um Wirkung zu entfalten. Diese würde dann auch wieder mehr Ruhe in der Koalition und im Land bringen.