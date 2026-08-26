«Wir gehen mit Tatkraft, aber auch mit grosser Zuversicht in die verbleibenden Monate des Jahres 2026», sagte der Kanzler. «Wir sind sicher, dass wir auf diesem Weg auch weitere Fortschritte machen und dass wir auch zum Jahresende eine Bilanz ziehen können, die sich sehen lassen kann: Raus aus der Rezession, raus aus der Schwäche unserer Wirtschaft, raus aus diesem Missmut und diesem Misstrauen und hinein in eine neue Zuversicht.»