Bundeskanzler Friedrich Merz und fünf andere EU-Regierungschefs erhöhen im Ringen um den neuen billionenschweren Gemeinschaftsetat den Druck, den Budgetvorschlag zusammenzukürzen. «Wenn der irische Verhandlungsvorschlag als Grundlage für die weiteren Gespräche dienen soll, muss er einen Gesamtumfang vorsehen, der von denjenigen, die den grössten Teil der finanziellen Last tragen, auch realistisch finanziert werden kann», heisst es in einem Brief an den irischen Premierminister Micheál Martin. «Diese Frage kann nicht aufgeschoben werden.»