Russland setzte seine Luftangriffe auf Kiew und die gesamte Ukraine während des Besuchs aber verstärkt fort. Auf der Nordbrücke über den Fluss Dnipro schlug erneut eine Drohne ein, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Mindestens zwei Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Der Kanzler war zu der Zeit nur gut fünf Kilometer entfernt in der deutschen Botschaft in Sicherheit. Allein in den ersten fünf Stunden seines Besuchs wurde fünfmal Drohnenalarm in der Hauptstadt ausgelöst.