«Gehen Sie davon aus, dass die Bundeswirtschaftsministerin in Absprache mit den Mitgliedern der Bundesregierung genau das Richtige tut, um die Gasversorgung im Winter sicherzustellen», sagte er. Jetzt von öffentlicher Hand hektische Kaufaktionen auszulösen, wie die AfD das fordere, sei falsch. Das «würde nur dazu führen, dass die Preise an den Gasmärkten so stark steigen, dass wir die Preise gar nicht mehr bezahlen können», sagte Merz. Das schade dann auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern.