Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Vorstoss ostdeutscher CDU-Ministerpräsidenten zur Beibehaltung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren zurückgewiesen. Der CDU-Vorsitzende betonte nach der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg, die Frage der Frühverrentung sei im Koalitionsausschuss besprochen worden. «Wir sind uns einig, dass wir alle Anreize zur Frühverrentung beenden müssen. Und dabei muss es auch bleiben. Das ist ein Kernstück der Reform.» Über Härtefälle müsse gesprochen werden.