Die USA hatten am Wochenende mit der Reise zweier Vermittler nach Kiew und Moskau eine neue Initiative gestartet, um zu Verhandlungen zu kommen. An den Gesprächen in Kiew nahmen auch die aussenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Grossbritannien und Deutschland teil. Die USA setzen nach Angaben aus dem französischen Präsidentenpalast auf Verhandlungen nach den Wahlen des russischen Parlaments Duma, die vom 18. bis 20. September stattfinden soll./mfi/DP/nas