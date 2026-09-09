Merz sagte mit Blick auf strittige Punkte bei der geplanten Rentenreform: «Natürlich wird es darüber Diskussionen geben. Und natürlich werden wir Details anschauen müssen.» Dabei gehe es konkret darum, «wie wir mit Menschen umgehen, die 45 Jahre gearbeitet haben und eingezahlt haben in die Rentenversicherung». Der Kanzler hob hervor, dass der eigentliche Kern der Vorschläge einer Reformkommission sei, einen umfassenden Vermögensaufbau für junge Generationen zu ermöglichen.