Im Rahmen der Vereinbarung werde Shell die MET Group mit LNG beliefern und für die Zuger einen weiteren Zugang zu flexiblen LNG-Liefermengen aus den USA bereitstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bereits im Juli 2024 unterzeichneten MET und Shell den Angaben zufolge einen zehnjährigen LNG-Abnahmevertrag auf FOB-Basis (Free On Board).