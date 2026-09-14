Im Rahmen der Vereinbarung werde Shell die MET Group mit LNG beliefern und für die Zuger einen weiteren Zugang zu flexiblen LNG-Liefermengen aus den USA bereitstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bereits im Juli 2024 unterzeichneten MET und Shell den Angaben zufolge einen zehnjährigen LNG-Abnahmevertrag auf FOB-Basis (Free On Board).
Im Februar 2026 vertieften die Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit einem in Washington D.C. unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU). Darin vereinbarten sie, weitere Möglichkeiten für LNG-Lieferungen und Handelsaktivitäten zu prüfen, wie es weiter hiess.
sta/to
(AWP)