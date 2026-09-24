Zudem scanne Meta Plattformen wie Instagram und Facebook, um Videos mit Belästigungen zu finden - «und dann löschen wir nicht nur die Inhalte, sondern blockieren auch die Accounts». Schliesslich versuche Meta, bekannter zu machen, dass das Licht auf eine laufende Kamera hinweise. «Wir wollen, dass die Leute das wissen.» Aus Sicht von Meta ist die Anzeige auch deutlicher sichtbar als bei anderen Arten von Geräten, mit denen man Aufnahmen machen kann.