Mehrere Aktionäre zogen gegen das Vorhaben vor Gericht im Bundesstaat Delaware, wo Meta formell seinen Sitz hat. Der Konzern erklärte sich nun laut einem Gerichtsdokument bereit, für die Dauer des Rechtsstreits von der Ausgabe der Aktien abzusehen. Sie hätten nach bisheriger Planung Mitte Januar ausgegeben werden sollen.