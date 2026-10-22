Meta zeigte sich in einer ersten Reaktion überzeugt davon, dass man sich im Berufungsverfahren durchsetzen werde. Die Entscheidung und die Vorgehensweise des Generalstaatsanwalts von New Mexico, der die Klage eingereicht hatte, machten es «so gut wie unmöglich», weiter in dem Bundesstaat tätig zu sein. Meta hatte bereits nach dem Urteil der Geschworenen vor einigen Wochen betont, dass man mit deren Entscheidung nicht einverstanden sei und sich weiter gegen die Vorwürfe verteidigen werde.