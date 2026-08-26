In dem zugrundeliegenden Verfahren vor einem Bundesgericht in Kalifornien ​hatten 29 Bundesstaaten Meta vorgeworfen, ​seine sozialen Netzwerke gezielt so ​gestaltet zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. ‌Zudem habe der Konzern Verbraucher über die Sicherheit seiner Plattformen getäuscht und unrechtmässig persönliche Daten von ​Kindern ​gesammelt, um damit KI-Modelle ⁠zu trainieren.