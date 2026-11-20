Arbeitgeber-Verhandlungsführer Krause sagte, man habe trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein faires Tarifangebot vorgelegt. «Auch bei der Sicherung von Investitionen und Arbeitsplätzen gab es gemeinsame Sichtweisen. Statt diese Chance zu nutzen, setzt die IG Metall jetzt mit dem Ganztagsstreik auf eine weitere Eskalation. Das ist der völlig falsche Weg.» Die Industrie brauche jetzt Lösungen, keine Eskalation.