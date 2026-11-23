In der Nacht und in den frühen Morgenstunden haben die Beschäftigten von zahlreichen Betrieben in Norddeutschland die Arbeit niedergelegt und sind in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Beim Mercedes -Werk in Hamburg stehen die Bänder bereits seit Sonntag, 22.00 Uhr, still. «Bisher ist das Werk komplett dicht und es ist auch keiner zum Arbeiten reingekommen», sagte ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall am Morgen. «Hier ist nur Werkssicherheit drin und ansonsten passiert hier nichts.» Zum Spätdienst gehören seinen Angaben zufolge rund 400 Menschen, zur Frühschicht, die normalerweise um 6.00 Uhr beginnt, rund 600 bis 700 Menschen.