Der Lebensmittel-Grosshändler Metro zieht sich nach knapp zwei Jahrzehnten aus Kasachstan zurück. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, stellt man das Geschäft in dem zentralasiatischen Staat bis Ende März 2027 ein. Sechs Grossmärkte und das Belieferungsgeschäft werden geschlossen, betroffen sind rund 650 Beschäftigte. Die Entscheidung sei nach einer Prüfung der langfristigen Perspektiven erfolgt, der Aufbau einer tragfähigen Grundlage für nachhaltiges Wachstum sei in Kasachstan «herausfordernd».