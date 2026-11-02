70 Stellen fallen weg

Wie bereits früher angekündigt, sollen vier Micasa-Filialen bis Ende Januar 2027 geschlossen werden. Konkret sind es die Standorte in Crissier, Langendorf, Brügg und Buchs. Und nun ist auch bekannt, dass im Rahmen des Umbaus 70 Stellen gestrichen werden. Dabei komme es auch zu Kündigungen, weitere Filialschliessungen seien jedoch nicht geplant, hiess es.