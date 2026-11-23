Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es weiter. Der Verwaltungsrat dankte ihm für seinen Beitrag zum Aufbau von Micasa als eigenständiges Unternehmen sowie seinen Einsatz während der Restrukturierung.