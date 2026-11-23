Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es weiter. Der Verwaltungsrat dankte ihm für seinen Beitrag zum Aufbau von Micasa als eigenständiges Unternehmen sowie seinen Einsatz während der Restrukturierung.
Landolt ist erst seit Ende Oktober Chef der früheren Migros-Tochter. Dem war ein Besitzerwechsel vorausgegangen. Eigentümer seit Anfang Oktober ist der Logistik-Unternehmer Toni Shala.
Über die Nachfolge Landolt will der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren.
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(AWP)