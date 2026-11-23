Finanzielle Nöte

Der Möbelhändler steckt derweil in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht des «Blick» sind zugesagte Kapitaleinschüsse teilweise ausgeblieben. Gleichzeitig sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, weshalb Micasa Rechnungen von Lieferanten nicht fristgerecht bezahlen könne. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Schreiben des Unternehmens an Geschäftspartner.