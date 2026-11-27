Vergangenen Montag musste Micasa den nächsten Wechsel an der Firmenspitze vermelden. CEO Manuel Landolt hatte sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Bis zu seinem Abgang, voraussichtlich per Ende Februar 2027, werde Landolt die Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es. Wer auf Landolt folgen wird, ist noch nicht klar.