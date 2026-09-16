Kremer komme zur Weltbank zu einem Zeitpunkt, «an dem die Welt mutige Lösungen für ihre dringendsten Entwicklungsherausforderungen braucht», sagte Weltbank-Präsident Ajay Banga. «Michael Kremer hat seine Karriere nicht nur damit verbracht, wirksame Entwicklungsstrategien zu identifizieren, sondern sie auch in grossem Massstab zu erproben - und genau diese Denkweise brauchen wir jetzt.»