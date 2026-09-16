Kremer komme zur Weltbank zu einem Zeitpunkt, «an dem die Welt mutige Lösungen für ihre dringendsten Entwicklungsherausforderungen braucht», sagte Weltbank-Präsident Ajay Banga. «Michael Kremer hat seine Karriere nicht nur damit verbracht, wirksame Entwicklungsstrategien zu identifizieren, sondern sie auch in grossem Massstab zu erproben - und genau diese Denkweise brauchen wir jetzt.»
Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler der Harvard University ist derzeit an der University of Chicago tätig. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Wirtschaftswachstum, technologischen Wandel und Entwicklungsökonomie. 2019 wurde er gemeinsam mit den Ökonomen Abhijit Banerjee und Esther Duflo für ihre Verdienste im Kampf gegen Armut mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.
Kremers Vorgänger war Indermit Gill, der seit September 2022 vier Jahre lang das Amt bekleidete. Er war Ende August aus der Weltbank ausgeschieden./ngu/DP/jha
(AWP)