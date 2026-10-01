Der in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufenen Micron-Aktie half dies zunächst nicht: Sie verlor im frühen US-Handel am Donnerstag mehr als ein Prozent. In diesem Jahr hat der Kurs sich aber bereits fast vervierfacht. Das Rekordhoch von 1255 Dollar aus dem Juni ist aber noch etwas entfernt. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge, bemerkte BC-Analyst Srini Pajjuri. Er sieht erhebliches Potenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden.