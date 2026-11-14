Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu Tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Die Ursache habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeschleustes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hiess es.