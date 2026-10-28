Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu. Gut 45 Minuten nach der Bekanntgabe der Zahlen zog der Kurs im Vergleich zum Schlusskurs im Haupthandel um vier Prozent auf 552 Dollar an. Zwischenzeitlich war die Aktie nachbörslich auf mehr als 560 Dollar geklettert. Sollte der Kurs am Donnerstag in ähnlichem Masse zulegen, könnte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Rekordhoch von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 übertreffen. Mit einem Börsenwert von derzeit rund vier Milliarden Dollar zählt Microsoft zu den weltweit wertvollsten Konzernen./zb/he
(AWP)