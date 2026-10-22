Es geht etwa darum, dass Kunden ihre Daten lokal abspeichern oder sehen können, wo genau die Daten in der Cloud abgespeichert sind. Solche Möglichkeiten über die Microsoft-Cloud Azure gibt es schon, die Kontrolle über die Daten wird nun aber flexibler gestaltet und erweitert. So können Daten leicht aus der Cloud auf einen lokalen Server gezogen werden und sogar komplett vom Internet getrennt werden.