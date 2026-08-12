STIMMUNG
Nach dem gestrigen Rekordhoch zeigt sich die Schweizer Börse heute deutlich 
schwächer. Der anhaltende Nahostkonflikt und steigende Ölpreise belasten die 
Stimmung. Auffällig ist die wachsende Kluft zwischen Technologie- und 
klassischen Aktien. Alle Augen richten sich auf die US-Inflationsdaten am 
Nachmittag, die über künftige Zinsschritte entscheiden könnten. Die 
Marktteilnehmer verhalten sich abwartend.

INDIZES (12.48 Uhr)
- SMI:                -0,71 Prozent auf 14'472 Punkte
- FTSE:               +0,05 Prozent auf 10'849 Punkte
- Euro Stoxx 50:      +0,23 Prozent auf 6'566 Punkte
- DAX:                +0,48 Prozent auf 26'519 Punkte
- CAC 40:             -0,11 Prozent auf 8'705 Punkte
- DJIA (vorbörslich): +0,26 Prozent auf 53'933 Punkte (Futures, 15min. verzögert)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche-Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
- ABB geht Partnerschaft mit Vale ein für Digitalisierung der Eisenerzproduktion
- Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York

- UBS-Regulierung: Noch kein WAK-S Entscheid zu Eigenkapitalregeln
     WAK-S will immer noch Regulierung und PLB in Herbstsession bringen

- BEKB H1: Reinergebnis 82,6 Mio Fr. (VJ 76,3 Mio)
           Geschäftserfolg 127,8 Mio Fr. (VJ 113,8 Mio)
           Geschäftsertrag 291,17 Mio Fr. (VJ 277 Mio)
           Gesamtkapitalquote 20,1 Prozent (Ende 2025: 20,4 Prozent)
           Netto-Zinserfolg 183,3 Mio Fr. (VJ 191,4 Mio)
     2026: Weiterhin erfreuliche Geschäftsentwicklung für Gesamtjahr erwartet
           Sind für Zukunft gut aufgestellt, um Chancen der Zukunft zu nutzen
      CEO: Zuversichtlich, dass wir 2025-Ergebnis erreichen oder übertreffen
      CEO: Wachsen im Anlagegeschäft breit abgestützt 

- BLKB H1: Reinergebnis 96,5 Mio Fr. (VJ 91,6 Mio)
           Geschäftserfolg 117,5 Mio Fr. (VJ 49,4 Mio)
           Geordneter Rückbau der Radicant verläuft planmässig
     2026: Erwarten vergleichbaren Geschäftsgang zu Vorjahr ohne Einmaleffekt

- IVF Hartmann H1:  Umsatz 85,9 Mio Fr. (VJ 77,2 Mio)
                    EBIT 12,07 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio)
                    Reinergebnis 10,28 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio)
              2026: Umsatz über Vorjahr erwartet
                    EBIT über Niveau des Vorjahres erwartet

- SGKB H1: Reinergebnis 119,9 Mio Fr. (VJ 114,1 Mio)
           Geschäftserfolg 140,5 Mio Fr. (VJ 133,9 Mio)
           Geschäftsertrag 313,9 Mio Fr. (VJ 301,8 Mio)
     2026: Konzerngewinn leicht über Vorjahresniveau erwartet
      CEO: Haben Marktanteile im Hypothekarmarkt gewonnen
           Ausleihungen bei grossen Immobilien-Anlegern gebremst
           Nettoneugelder in Deutschland im H1 bei rund 300 Mio Fr.
           Haben keine «Standortstrategie» in Deutschland
           «Spezialitäten» tragen überdurchschnittlich zum Wachstum bei

- Temenos kündigt neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Mio Fr. an
- BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut
- Mindmaze ernennt Prof. John Krakauer zum strategischen Berater

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Allianz Suisse H1: Operatives Ergebnis 187 Mio Fr. (VJ 177 Mio)
                     Geschäftsvolumen Sachgeschäft +2,9 Prozent, Lebengeschäft -12 Prozent

- Bundesrat lehnt Finanzplatz-Initiative ab
            ist gegen Verbot klimaschädlicher Finanzdienstleistungen

- Pistor investiert 5,6 Millionen Franken in Ausbau in der Westschweiz

- Anleihe: Sachsen-Anhalt nimmt 100 Mio Fr. bis 2041 auf
- Anleihe: NatWest nimmt 210 Mio Fr. bis 2031 auf 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- IT: Verbraucherpreise Hvpi Juli +2,9 Prozent Gg Vj (Prognose +2,9) - 2. Schätzung 
      Verbraucherpreise Hvpi Juli -1,0 Prozent Gg Vm (Prognose -1,0) - 2. Schätzung 

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,037 Prozent; Swisscanto 4,741 Prozent

PRESSE MITTWOCH
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 (nachbörslich)

Donnerstag:
- BKB: Ergebnis H1
- GLKB: Ergebnis H1
- Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Kuros: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr)
- Montana Aerospace: Ergebnis Q2 (Webcast 13.30 Uhr)
- Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Schlatter: Ergebnis H1
- Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)

Freitag:
- Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.15 Uhr)
- Nebag: Ergebnis H1
- VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli (Donnerstag)
- Seco: BIP Q2 (Schnellschätzung, Freitag)

Ausland:
- US: Verbraucherpreise 7/26 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 7/26 (14.30 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN/ZINSEN (12.48 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9373 (heute früh*: 0,9368)
- USD/CHF: 0,8124 (heute früh*: 0,8123)
- EUR/USD: 1,1537 (heute früh*: 1,1533)
*07.30 Uhr
- Swiss Bond Index:  +14 BP auf 138,42 Punkte

SCHWEIZER BÖRSE (12.48 Uhr)
- SMIM: +0,21 Prozent auf 3'213 Punkte
- SPI: -0,51 Prozent auf 20'408 Punkte

Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):
- Clariant (+4,3 Prozent)
- Acceleron (+2,5 Prozent)
- VAT (+2,1 Prozent)
- Temenos (+1,8 Prozent)
- ABB (+1,7 Prozent)

Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM):
- Alcon (-3,5 Prozent)
- Richemont (-2,4 Prozent)
- Lonza (-1,7 Prozent)
- Novartis (-1,7 Prozent)
- Roche I (-1,7 Prozent)

awp-robot/jb

(AWP)