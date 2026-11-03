In einigen Ostküstenstaaten wie New York wurde bereits ab 6.00 Uhr gewählt, wenig später etwa in den als für den Senat wichtig eingestuften Staaten Ohio und eben Michigan. In Umfragen vor den Midterms hatte sich abgezeichnet, dass die Demokraten leichter die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern könnten. Der Verlust beider Kammern wäre eine dramatische Niederlage für Trump. «Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt», sagte der US-Präsident am Wahltag dem Sender Fox News, das Geschehen verfolgte er im Weissen Haus.