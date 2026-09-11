Weniger als zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen ist der Bundesstaat Missouri zum Schauplatz eines Streits um den Neuzuschnitt von Wahlkreisen geworden. Nach juristischem Hin und Her teilte ein Vertreter der dortigen Regierung mit, dass die örtlichen Wahlbehörden angewiesen würden, die alte Wahlkreiskarte aus dem Jahr 2022 zu verwenden - anstelle der von Republikanern bevorzugten neueren Version. Es ist allerdings unklar, ob das der letzte Stand vor der Wahl sein wird, oder ob die Entscheidung weiter vor Gericht ausgefochten werden wird.