Eine Ausschreibung in Höhe von Hunderten Millionen Pfund weckt Zweifel, ob die britische Regierung an ihr Versprechen glaubt, die irreguläre Einreise von Bootsmigranten am Ärmelkanal zu stoppen. Um Ankunft, Unterbringung und medizinische Versorgung der Ankömmlinge zu gewährleisten, plant London für die kommenden sechs Jahre insgesamt 700 Millionen Pfund (knapp 773 Mio. Franken) für Verträge mit externen Dienstleistern ein.

11.12.2023 13:00