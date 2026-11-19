Laut Mitteilung setzt das 2021 lancierte Format Gooods auf Produkte für den direkten Verzehr, etwa frische Bowls und proteinreiche Snacks. Vor dem Tankstellen-Pilotprojekt gab es zwei Gooods-Shops, an den Bahnhöfen Zürich Tiefenbrunnen und Winterthur. Über alle drei Ladenformate (Migrolino, Mio und Gooods) hinweg zählt Migrolino nach eigenen Angaben schweizweit 386 Shops, davon 320 an Tankstellen.