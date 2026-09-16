Eckert war laut den Angaben in den vergangenen elf Jahren bei Swisscom tätig, wo er zuletzt die Einheit Banking Solutions verantwortete. In dieser Funktion habe er über 100 Banken in zentralen Prozessen, IT-Systemen und deren Bankenplattformen betreut. Als COO wird Eckert auch bei der Migros Bank für die Technologie verantwortlich sein.