Die Migros hatte Coffee B 2022 als «grösste Produktinnovation» ihrer Geschichte lanciert und dafür einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Die Migros verstand das Produkt als Kampfansage an Nespresso und Co. mit deren Kapseln aus Alu oder Plastik. Der Start verlief allerdings harziger als erhofft. Unter anderem gab es Probleme mit den Kaffeemaschinen und der Produktion der Kaffeekugeln. Das System ist inzwischen neben der Schweiz auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Skandinavien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.