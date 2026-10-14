Die Migros kommt beim Rückzug aus dem deutschen Detailhandel einen weiteren Schritt voran. Das deutsche Bundeskartellamt hat die Übernahme von 38 Supermärkten der Migros-Tochter Tegut durch den Handelskonzern Rewe genehmigt. Zwei weitere Standorte darf sie aber vorerst nicht an den deutschen Detailhandelsriesen verkaufen.