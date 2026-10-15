Die Migros-Gruppe teilte am Donnerstag mit, dass die Mitarbeitenden ab dem 1. Januar 2027 zudem zehn Cumulus-Punkte pro Franken auf das gesamte Supermarkt-Sortiment sowie in den Migros-Selbstbedienungsrestaurants erhielten. Dies entspreche einem Rabatt von zehn Prozent auf ihre Einkäufe in Form von Einkaufsgutscheinen und sorge für eine spürbare finanzielle Entlastung im Alltag.