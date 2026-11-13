Die Weko müsse insbesondere untersuchen, ob durch den Wegfall eigenständiger regionaler Einkaufsentscheide die Abhängigkeit der Lieferanten zunehme und die Marktmacht der Migros verstärkt werde, teilte FMS am Freitag mit. Bereits im Mai hatte der Verein die Weko wegen eines obligatorischen Skontoabzugs von drei Prozent bei Obst, Gemüse und Beeren eingeschaltet.