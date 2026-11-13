Bereits im Mai hatte FMS die Weko wegen eines obligatorischen Skontoabzugs von drei Prozent bei Obst, Gemüse und Beeren eingeschaltet. Doch auch diese Anzeige blieb ohne Folgen. Die Prüfung habe keine konkreten Hinweise auf missbräuchliches Verhalten ergeben, erklärte Graber. Deshalb seien keine weiteren Ermittlungen durchgeführt worden.